Tele 5 22:10 bis 00:05 SciFi-Film Sie leben USA 1988 Nach einer Geschichte von Ray Nelson Stereo 16:9 HDTV Zwischen Mülltonnen entdeckt der desillusionierte Arbeiter John einen Karton mit Sonnenbrillen, durch die er Werbetafeln als manipulative Propaganda zum hemmungslosen Konsum und einige Mitbürger als skelettähnliche Aliens erkennen kann. Gemeinsam mit einer Gruppe Widerständler, die ebenfalls hinter diese außerirdische Invasion gekommen sind, nimmt John den bewaffneten Kampf auf und wird daraufhin als Terrorist gesucht. Nach wilden Verfolgungsjagden und heftigen Feuergefechten gelingt es ihm, in die Kommandozentrale der Außerirdischen einzudringen und die Maschine zu zerstören, die ihnen ihr menschliches Aussehen verleiht. Schauspieler: Roddy Piper (Nada) Keith David (Frank) Meg Foster (Holly) George 'Buck' Flower (Drifter) Peter Jason (Gilbert) Raymond St. Jacques (Straßenprediger) Norman Alden (Foreman) Originaltitel: They Live Regie: John Carpenter Drehbuch: John Carpenter Kamera: Gib Jaffe, Gary B. Kibbe Musik: John Carpenter, Alan Howard Altersempfehlung: ab 16