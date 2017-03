tagesschau24 22:30 bis 22:50 Magazin Bericht aus Berlin Die EU auf der Kippe: Populisten gegen Europäer / Brutstätte Gefängnis: Warum mehr gegen Salafisten getan werden muss D 2017 Stereo 16:9 Merken Die EU auf der Kippe: Populisten gegen Europäer: Europa steht vor zwei wegweisenden Wahlen: Kommende Woche wählen die Niederlande, wo der Rechtspopulist Geert Wilders und seine Partei stärkste politische Kraft werden könnten. Und wichtiger noch für Europa und Deutschland: Die französischen Präsidentschaftswahlen Ende April. Gewinnt die rechtsextreme Antieuropäerin Marine Le Pen, wäre das wohl das Ende der Europäischen Union in ihrer heutigen Verfassung - auf Deutschland als größtes und wirtschaftlich stärkstes Land käme die Aufgabe zu, den Rest irgendwie zusammenzuhalten. Sollte sich aber der junge Reformer Emmanuel Macron durchsetzen, könnte das eine neue Chance für Europa werden - und eine neue Herausforderung für das deutsch-französische Verhältnis. (Autorin: Sabine Rau) Dazu ein Studiogespräch mit Gregor Gysi, Die Linke., Vorsitzender Europäische Linke. Brutstätte Gefängnis: Warum mehr gegen Salafisten getan werden muss: Die Bedrohung durch islamistische Gefährder war noch nie so hoch, warnt in dieser Woche der Verfassungsschutzpräsident. Viele islamistische Gefährder sitzen inzwischen in deutschen Gefängnissen. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer islamistischen Terror-Vereinigung. Die Zahlen steigen schnell und damit auch die Gefahr der Radikalisierung im Knast. Denn auch dort wird versucht, Nachwuchsislamisten zu rekrutieren. Dabei spielen auch islamistische Gefangenen-Hilfsorganisationen eine Rolle. Sie kümmern sich um die Insassen und deren Familien und verhindern unter dem Deckmantel der Hilfsorganisation, dass sich Gefangene von ihrer extremistischen Ideologie lösen. (Autor: Michael Stempfle) Dazu und zum Vormarsch der Populisten in Europa ein Schaltgespräch mit Thomas de Maizière, CDU, Bundesinnenminister In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tina Hassel Originaltitel: Bericht aus Berlin