Chronologie des Grauens - Kein Fall bleibt ungelöst Außer Kontrolle USA 2014 Auf einer abgelegenen Straße in Aberdeen, Washington, wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Der Fall wird aufgrund der dürftigen Beweislage bald zu den Akten gelegt. Fünf Jahre später liegt jedoch am selben Ort eine weitere Frauenleiche. Ermittler finden Parallelen zu dem früheren Mord, doch erst als Jahre später wieder eine Frau dort angegriffen wird und entkommen kann, liefert sie die entscheidenden Hinweise. Originaltitel: Murder Book