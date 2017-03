TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Die Schönheits-Retter Alptraum Penisvergrößerung GB 2014 Merken Der 24-jährige Szilveszter hat eine katastrophale Operation hinter sich: Nach einer völlig misslungenen Penis-Verlängerung leidet er nun täglich an der Folgen. Eine Korrektur-OP ist seine einzige Hoffnung, doch der Eingriff ist problematisch. Gemma hat eine regelrechte Frisör-Phobie und während der vergangenen fünf Jahre einen riesigen Bogen um jeden Salon gemacht. Inzwischen sind ihre Haare so kaputt, dass sie dringend die Hilfe der "Schönheits-Retter" benötigt. Auch Übergrößen-Modell Jeanette sucht verzweifelt nach einer Lösung, um ihr asymmetrisches Lächeln nach einer verpfuschten Filler-Injektion wieder in den Griff zu kriegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last Chance Salon