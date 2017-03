RTL Passion 22:15 bis 00:30 Komödie Englisch für Anfänger - English Vinglish IND 2012 20 40 60 80 100 Merken Hausfrau Shashi ist es leid: Da sie keine Uni besucht hat, haben ihr Mann und die Kinder oft nur Spott für sie übrig, denn sie tut sich schwer, mit dem Bildungsstand ihrer Familie mitzuhalten. Als die Hochzeit von Shashis Nichte ansteht, reist sie alleine zu ihr nach New York. Doch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist man ohne Englischkenntnisse aufgeschmissen. Kurzerhand beschließt sie, heimlich einen Sprachkurs zu besuchen. Shashis Englischstunden entpuppen sich bald als munteres Selbstwert-Training, bei dem sie auf Gleichgesinnte aus aller Welt trifft: eine Nanny aus Mexiko, ein pakistanischer Taxifahrer, eine Friseurin aus China. Aber vor allem der französische Koch Laurent hat es ihr angetan. Und am Ende lernt Shashi weit mehr als ein paar neue Vokabeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sridevi (Shashi Godbole) Adil Hussain (Satish Godbole) Mehdi Nebbou (Laurent) Priya Anand (Radha) Rajeev Ravindranathan (P Ramamurthy) Maria Romano (Yu Son) Ruth Aguilar (Eva) Moderation: Amit Trivedi Originaltitel: English Vinglish Regie: Gauri Shinde Drehbuch: Gauri Shinde Kamera: Laxman Utekar Musik: Amit Trivedi Altersempfehlung: ab 12