RTL Plus 22:35 bis 23:20 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Die lebende Bombe D 2000 Stereo Merken Der 16-jährige Florian ist unsterblich in seine ehemalige Babysitterin Ann-Kathrin verliebt. Der gehemmte Junge bekommt von zu Hause wenig Zuwendung und will jetzt nicht begreifen, dass der einzige Mensch, der ihm je liebevolle Aufmerksamkeit geschenkt hat, nun auch kein Interesse mehr an ihm hat. Ganz im Gegenteil: Ann-Kathrin und ihr Freund Urs fühlen sich allmählich durch Florians Verhalten belästigt. Bei einem Termin bei Dr. Stefan Frank erfährt das Paar, dass Ann-Kathrin schwanger ist. Stefan bestellt die junge Frau daraufhin zu einem Ultraschall-Termin in die Waldner-Klinik. Als das überglückliche Liebespaar Stefans Praxis verlässt, lauert Florian wieder einmal auf Ann-Kathrin, um ihr seine Liebe zu gestehen. Diesmal platzt Ann-Kathrin der Kragen und unverblümt sagt sie Florian, dass er verschwinden möge und sie zudem ein Kind von Urs erwartet. Florian dreht vor Liebeskummer durch. Aus dem Steinbruch seines Vaters entwendet er Sprengstoff und verfolgt Ann-Kathrin, als sie zur Untersuchung in die Klinik geht. Ohne Vorwarnung stürmt er in den Ultraschallraum und droht, alles in die Luft zu sprengen, falls Ann seine Liebe nicht erwidern sollte. Dr. Frank veranlasst die Evakuierung der Klinik bevor er die Verfolgung von Florian aufnimmt, der inzwischen mit der werdenden Mutter in seiner Gewalt auf der Flucht ist. Im Versorgungstrakt stellt Stefan Florian schließlich und kann ihn mit viel psychologischem Feingespür dazu veranlassen, Ann-Kathrin gehen zu lassen. Die verheerende Explosion, die Florian in tausend Stücke reißt und fast die gesamte Klinik zum Einsturz bringt, kann er jedoch nicht mehr verhindern. In dem eingestürzten Gebäude kämpfen Irene Kadenbach und Laura um ihr Leben. Dr. Roehrs findet schließlich die bewusstlose Laura, während Stefan Irene in letzter Sekunde aus dem Inferno retten kann. Wie durch ein Wunder bleibt Florian das einzige Todesopfer der Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Cecilia Kunz (Laura Sommerfeld) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Christiane Brammer (Marie-Louise Flanitzer) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Gero Erhardt