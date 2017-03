RBB 22:00 bis 22:40 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2017 HDTV Merken Im Studio: Hertha-Manager Michael Preetz: Michael Preetz hat mit Hertha BSC schon vieles erlebt. Als Spieler und als Manager ging er mit den Berlinern durch Höhen und Tiefen. Wir sprechen mit ihm über das Topspiel gegen Borussia Dortmund, die Pläne für ein neues Stadion und das mögliche Berliner Derby in der kommenden Saison. Hertha: Spitzenspiel gegen Dortmund: Knapp einen Monat nach dem verlorenen Pokalspiel gegen Borussia Dortmund kann sich Hertha BSC im Olympiastadion für die knappe Niederlage revanchieren. Beim Topspiel der Bundesliga kann Hertha-Coach Pal Dardai auch auf Flügelspieler Mitchell Weiser zurückgreifen, der nach einer längeren Verletzungspause erstmals wieder im Kader steht. Union zu Gast bei St. Pauli: Der Aufstieg in die Bundesliga rückt für den 1. FC Union Berlin mehr und mehr in greifbare Nähe. Im Duell mit dem FC St. Pauli sind die Eisernen klarer Favorit. Für Unions Kapitän Felix Kroos dürfte die Partie eine besondere Bedeutung haben, denn sein Vater Roland arbeitet als Scout bei den Kiezkickern. Regionalliga: Schützenhilfe vom BAK für Cottbus? In der Regionalliga Nordost empfängt der Berliner AK den FC Carl Zeiss Jena zum Topspiel. Das Duell des Tabellendritten gegen den Spitzenreiter weckt nicht nur bei allen Fußballfans das Interesse, sondern könnte auch für den FC Energie Cottbus von Bedeutung sein. Die Lausitzer empfangen den VfB Auerbach und wollen sich im Fernduell der Tabellenspitze nähern. Eisbären: Playoff-Viertelfinale gegen Mannheim: Nach einer durchwachsenen Saison haben sich die Eisbären Berlin ins Viertelfinale der Playoffs gekämpft. Dort trifft die Mannschaft von Uwe Krupp auf den Erzrivalen aus Mannheim. Die Berliner gehen zwar nicht als Favorit in das Viertelfinale, konnten die Adler jedoch in den letzten drei Playoff-Serien bezwingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dietmar Teige Gäste: Gäste: Michael Preetz (Hertha-Manager) Originaltitel: rbb Sportplatz