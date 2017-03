kabel eins 22:10 bis 00:05 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Zwischen Erholung pur und Urlaubs-Stress: Thailands größter Wasserpark D 2017 16:9 HDTV Merken "Für die Thailänder sind drei Dinge wichtig: Saubere Klos, ganz viel Schatten und die Garantie, dass sie lebend wieder aus dem Wasser kommen", sagt Johannes Pattermann. Der Österreicher ist Mitinvestor eines Millionenprojekts: Dem Ramayana Wasserpark bei Pattaya. In der Reportage begleitet Abenteuer Leben am Sonntag die Menschen hinter den Kulissen der Badelandschaft. Außerdem checken wir, ob sich ein Abstecher bei Ihrem nächsten Thailand-Urlaub lohnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tommy Scheel Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag