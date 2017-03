Phoenix 22:30 bis 23:15 Dokumentation Wer die Kälte liebt Reisen ans Ende der Welt D 2015 Merken Reisen so weit, wie man auf dieser Welt kommen kann. Ins Dorf der Walfänger im Westen Grönlands, zum eingefrorenen Feuerschiff auf 80 Grad Nord in Spitzbergen und auf den Leuchtturm am Rande der Lofoten. Der langjährige Skandinavien-Korrespondent Tilmann Bünz und sein Team drehten bei allen Temperaturen und zu allen Jahreszeiten: in der arktischen Nacht, die so kalt ist, dass die Härchen in der Nase einfrieren; im endlosen Sommer, wenn es niemals richtig dunkel wird, und die Mücken die Macht übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wer die Kälte liebt