ZDF neo 23:10 bis 00:40 Krimi Ein starkes Team Am Abgrund D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV

Das "starke Team" wird zu einem Mordfall ohne Leiche gerufen. Denn von Helmut Kaupp, dem Chefeinkäufer der Papierfabrik Zoche, ist kaum etwas übrig. Der Täter hat ihn zerstückeln lassen. Man hat Helmut Kaupp in ein Becken geworfen, in dem normalerweise Holz, Altpapier und Zellstoff zerkleinert werden. In der Trockenmasse finden sich Kaupps DNA-Spuren. Bei Firmenchef Zoche wurde vor kurzem eingebrochen. Das "starke Team" versucht herauszufinden, ob der Einbruch im Zusammenhang mit dem Mord steht, als Zoche entführt wird. Zoches Frau Susanne hebt bei einer Privatbank 3,5 Millionen Euro Lösegeld ab. Otto und Verena beschatten sie bei der Übergabe. Doch als sie die Scheune betreten, in der der Entführer wartete, ist der bereits mit dem Geld verschwunden. Wo Zoche festgehalten wird, wissen sie immer noch nicht. Von Sputnik, der sich als Schuldenberater selbstständig gemacht hat, erhält das Team einen wertvollen Hinweis: Roland Franke, ein Zulieferer der Papierfabrik, wollte sich von Zoche und Kaupp Schmiergelder zurückholen. Er gesteht, deshalb bei Zoche eingebrochen zu sein. Aber hat er ihn auch entführt? Zoches früherer Buchhalter Pauly behauptet, Zoche und seine rechte Hand Rehnus hätten betrügerische Geschäfte geplant. Pauly hält es für möglich, dass Kaupp die beiden verraten wollte und deshalb sterben musste. Wie Otto und Verena herausfinden, war die Firma insolvent. Kann es sein, dass Zoche die Entführung nur vorgetäuscht hat, um sich mit dem Geld abzusetzen? Das "starke Team" sucht weiter. Otto, der vor vielen Jahren Susanne sehr geliebt hat, kann nicht mehr objektiv an dem Fall arbeiten und nimmt deshalb Urlaub. Die alte Liebe scheint wieder aufgeflammt, und Susanne träumt von einer gemeinsamen Zukunft in Chile. Durch eine Raffinesse erfährt das "starke Team" endlich, was wirklich hinter der Reihe an Verbrechen steckte, die fast perfekt zu sein schien.

Bildergalerie Schauspieler: Maja Maranow (Verena) Florian Martens (Otto) Kai Lentrodt (Ben) Arnfried Lerche (Reddemann) Jaecki Schwarz (Sputnik) Robert Seethaler (Dr. Kneissler) Gesine Cukrowski (Susanne Zoche) Originaltitel: Ein starkes Team Regie: Alexander Adolph Drehbuch: Eva Wehrum Kamera: Jutta Pohlmann Musik: Dieter Schleip