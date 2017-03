NDR 22:05 bis 22:50 Quiz Die NDR Quizshow Das Ratespiel für den ganzen Norden D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken In welches Bundesland geht der Pokal in dieser Ausgabe der "NDR Quizshow"? In drei Spielrunden treten bei Jörg Pilawa gegeneinander an: Sven Fischer aus Niedersachsen, Femke Langbehn aus Schleswig-Holstein, Julian Siemers aus Bremen, Lutz Reichel aus Mecklenburg-Vorpommern und Mareike Kitsch aus Hamburg. Wer holt in der Vorrunde die meisten Punkte, kennt sich in der Hauptrunde mit Geografie, Sport und Geschichte am besten aus, setzt die erspielten Punkte in der Risikofrage strategisch richtig und behält im Finale die Nerven? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Sven Fischer, Femke Langbehn, Julian Siemers, Lutz Reichel, Mareike Kitsch Originaltitel: Die NDR Quizshow