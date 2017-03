National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Kampf der Raubkatzen - Löwe gegen Gepard USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der tägliche Kampf ums Überleben bestimmt das Dasein in den Savannen Afrikas. Doch dieser Kampf findet nicht nur zwischen Fleischfressern und Pflanzenfressern statt. Auch innerhalb der unterschiedlichen Raubtiere herrscht ein gnadenloser Verdrängungswettbewerb. NATIONAL GEOGRAPHIC dokumentiert ein tödliches Duell zwischen einem Löwen und einem Geparden. Die beiden Großkatzenarten sind knallharte Konkurrenten im Kampf um Beute. Rein statistisch betrachtet, haben die Geparden dabei in punkto Jagderfolg die Nase vorne. Schließlich sind sie mit Spitzengeschwindigkeiten von über 110 Stundenkilometern das schnellste Landtier überhaupt. Bis zu 70 Prozent ihrer Angriffe sind von Erfolg gekrönt. Die massigeren Löwen sind dagegen viel langsamer und wirken im Vergleich zu ihren gefleckten und hochbeinigen Verwandten geradezu behäbig. Doch Löwen sind kräftiger und jagen in Gruppen. Das macht sie für Geparden zu einer tödlichen Bedrohung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cat Wars: Lion vs. Cheetah