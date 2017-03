Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Antonius und Kleopatra USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Drachen und der Jägerclan kämpfen gegeneinander um den magischen Skarabäus, der Tote wieder zum Leben erwecken kann. Der große Jäger will mit seiner Hilfe die Streitmacht der gefallenen Jäger-Vorfahren wieder auferstehen lassen, um die Drachen für alle Zeit zu besiegen. In der Schule wird Theater gespielt. Jake ist immer noch verknallt in Rose und will ihr Antonius werden, denn sie ist die Kleopatra. Doch an der Kuss-Szene, scheitern sie immer wieder. Vor allem, weil sie, ohne es voneinander zu wissen, gleichzeitig als Thorne und American Dragon um den Skarabäus kämpfen... Die Drachen und der Jägerclan kämpfen gegeneinander um den magischen Skarabäus, einen ägyptischen Käfer, der Tote wieder zum Leben erwecken kann. Der große Jäger will mit seiner Hilfe die Streitmacht der gefallenen Jäger-Vorfahren wieder auferstehen lassen, um die Drachen für alle Zeit zu besiegen. In der Schule wird Theater gespielt. Jake ist immer noch verknallt in Rose und will ihr Antonius werden, denn sie ist die Kleopatra. Doch an Szene fünfzehn im vierten Akt, der Kuss-Szene, scheitern sie immer wieder. Vor allem, weil sie, ohne es voneinander zu wissen, gleichzeitig als Thorne und American Dragon um den Skarabäus kämpfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Matt Negrete, Eddie Guzelian Musik: Kat Green, Billy Lincoln Altersempfehlung: ab 6