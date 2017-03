History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Oak Island - Fluch und Legende Geheimnisse der Dunkelheit CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Die Tauchmission im 10-X-Schacht wird abgebrochen, als die Kommunikation mit den Tauchern nicht mehr funktioniert. Rick und Jack untersuchen die Felsen auf Freds Grundstück, was ihnen bis vor kurzem nicht erlaubt war. Viele Forscher glauben, dass die Kreuzformation der Steine ein Hinweis auf die religiöse Bedeutung des Schatzes ist, der hier begraben sein soll. Trotz aller momentanen Rückschläge könnte das Team einen großen Durchbruch erlangt haben, als sie in den Besitz eines Schwerts kommen, das in den Gewässern nahe Oak Island gefunden wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Curse of Oak Island Altersempfehlung: ab 12