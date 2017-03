Universal Channel 23:10 bis 01:00 Actionfilm The Fast and the Furious USA, D 2001 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Brian O'Conner (Paul Walker) schleust sich als Undercover-Cop in die Szene der illegalen Straßenrennen in L.A. ein, um die Verantwortlichen für eine Reihe von LKW-Überfällen zu finden. Dabei freundet er sich mit der Streetracing-Legende Dominic (Vin Diesel) an und verliebt sich in dessen Schwester Mia (Jordana Brewster). Bald wird Brian zwischen Pflichtbewusstsein und Freundschaft hin- und hergerissen und muss eine schwere Entscheidung treffen.

Rob Cohen drückt bei seiner frenetischen Inszenierung gleich ab der ersten Minute aufs Vollgas. Der Thrill des Geschwindigkeitsrausches bei den verschiedenen Renn-Sequenzen wird fesselnd und zum Teil gar innovativ in Szene gesetzt. Die junge Besetzung ist äußerst gefällig, und auch der dröhnende Soundtrack bietet stimmiges Beiwerk zum spektakulären PS-Pandemonium. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vin Diesel (Dominic Toretto) Paul Walker (Brian O'Conner) Michelle Rodriguez (Letty) Jordana Brewster (Mia Toretto) Rick Yune (Johnny Tran) Chad Lindberg (Jesse) Johnny Strong (Leon) Originaltitel: The Fast and the Furious Regie: Rob Cohen Drehbuch: Gary Scott Thompson, Erik Bergquist, David Ayer Kamera: Ericson Core Musik: Brian Transeau Altersempfehlung: ab 16