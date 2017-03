Sky Sport 2 23:00 bis 00:45 Handball Handball: Velux EHF Champions League Paris Saint-Germain HB - THW Kiel, Gruppenphase 14. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Was haben fast jeder Französisch-Schulkurs und der THW Kiel gemeinsam? Beide dürfen zum Abschluss nochmals nach Paris reisen. Doch während eifrige Schüler den Louvre und den Eiffelturm bewundern können, bekommt es der THW in der Handball-CL mit dem dicken Brocken Paris Saint-Germain zu tun. Mit dicken Brocken kennen sich die Norddeutschen jedoch aus, erkämpften gegen Top-Team Barcelona ein 27:27-Remis. "Das Unentschieden ist ein gutes Ergebnis eines großartigen Spiels. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Sie haben fantastisch gekämpft", lobte Kiel-Trainer Alfred Gislason. Kann der THW Kiel auch PSG ärgern oder verkommt die Reise zur erfolgslosen Sightseeing-Tour? Kommentar: Karsten Petrzika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie