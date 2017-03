Sky Cinema +24 22:05 bis 23:40 Horrorfilm Unfriend D 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 800 Freunde zählt Studentin Laura (Alycia Debnam-Carey) auf ihrem Facebook-Profil. Aber die Anfrage der Außenseiterin Marina (Liesl Ahlers) hätte sie besser zurückweisen sollen. Denn das Mädchen entpuppt sich als besitzergreifende Stalkerin. Als Laura sie wieder löscht, fängt der Horror erst richtig an: Marina begeht Selbstmord und Lauras beste Freunde fallen einer nach dem anderen grausigen Morden zum Opfer. Ein furchtbarer Fluch scheint plötzlich auf ihrem Profil zu liegen. Laura bleibt nur wenig Zeit, um das Rätsel zu lösen, wenn sie selbst überleben will. - Fatale Facebook-Freundschaft: cleverer Social-Media-Schocker vom "Männerherzen"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alycia Debnam-Carey (Laura) William Moseley (Tyler) Liesl Ahlers (Marina) Connor Paolo (Kobe) Brit Morgan (Olivia) Brooke Markham (Isabel) Sean Marquette (Gustavo) Originaltitel: Friend Request Regie: Simon Verhoeven Drehbuch: Matthew Ballen, Philip Koch, Simon Verhoeven Kamera: Jo Heim Musik: Martin Todsharow, Gary Go Altersempfehlung: ab 16