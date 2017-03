Heimatkanal 23:05 bis 00:40 Komödie Zum Teufel mit der Penne D 1968 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Komödie gehört zur legendären Kinofilmreihe 'Die Lümmel von der ersten Bank'. Darin spielt Heintje sich selbst, wie auch in allen anderen Produktionen. Die Geschichte: Fernsehreporter Dr. Peter Roland soll einen Filmbeitrag zum Thema Bildungsnotstand drehen. Dafür recherchiert er getarnt als Austauschlehrer am Mommsen-Gymnasium, und findet rasch Gefallen an den Lümmelstreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Dr. Roland) Hansi Kraus (Pepe Notnagel) Hannelore Elsner (Marion Nietnagel) Willy Millowitsch (Kurt Nietnagel) Balduin Baas (Studienrat Blaumeier) Rudolf Schündler (Oberstudienrat Knörz) Sabine Bethmann (Frau Burki) Originaltitel: Zum Teufel mit der Penne Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Georg Laforet Kamera: Wolf Wirth Musik: Peter Thomas Altersempfehlung: ab 6