Spiegel Geschichte 22:30 bis 00:20 Dokumentation The Internet's Own Boy - Die Geschichte des Aaron Swartz USA 2014 Stereo 16:9 Die Geschichte des Programmierwunders Aaron Swartz, dessen Spuren überall im Internet zu finden sind. Er war entscheidend an der Entwicklung des RSS-Protokolls beteiligt und war Mitgründer der Social-News Website Reddit. Doch Swartz trat auch für soziale Gerechtigkeit ein und kämpfte für einen radikal offenen Zugang zu Informationen im Netz. Dies führte zu einem jahrelangen Konflikt mit dem Gesetz, der mit Swartz' tragischem Selbstmord im Alter von nur 26 Jahren endete. Originaltitel: The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz Altersempfehlung: ab 12