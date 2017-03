RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie How to Get Away with Murder Mein Kind USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 14: Annalise hat den nächtlichen Überfall in Wes' Wohnung unverletzt überstanden. Aber ihr ist klar, dass nur durch Zufall sie selbst Philips Opfer wurde und nicht Wes, den sie mit allen Mitteln beschützen will. Ihr schlechtes Gewissen Wes gegenüber nagt an ihr und ruft Erinnerungen wach an die tragischen Ereignisse vor zehn Jahren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Stephen Williams Drehbuch: J.C. Lee, Erika Harrison Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12