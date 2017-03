Sky Action 22:50 bis 00:45 Horrorfilm Exorzist: Der Anfang USA 2004 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Vorgeschichte des Schocker-Meilensteins "Der Exorzist": Pfarrer Merrin (Stellan Skarsgård) hofft, in Afrika den Erinnerungen an das Grauen des 2. Weltkriegs zu entkommen. Er beteiligt sich an den Ausgrabungen einer prähistorischen Kirche. Aber unter dem Bauwerk schlummert eine dämonische Macht. Als sie von einem kleinen Jungen Besitz ergreift, muss Merrin einen Exorzismus vornehmen. - Effektvoller Horror mit Dauerspannung und knallharten Schockeffekten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stellan Skarsgård (Pater Merrin) Izabella Scorupco (Dr. Sarah Novack) James D'Arcy (Pater Francis) Remy Sweeney (Joseph) Julian Wadham (Major Granville) Andrew French (Chuma) Ralph Brown (Sergeant Major) Originaltitel: Exorcist: The Beginning Regie: Renny Harlin Drehbuch: William Wisher, Caleb Carr, Alexi Hawley Kamera: Vittorio Storaro Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 16