Am Münchner Hauptbahnhof liegt eine Tote mit einem schreienden Baby im Arm. Die Polizei kann kurze Zeit später den Eltern das Kind wohlbehalten übergeben. Vera Lanz und ihr Team müssen nun den Mord an der Toten aufklären. Warum hat die Entführerin kein Lösegeld gefordert? Die Kommissarin entdeckt, dass das Baby ein adoptiertes Kind aus Osteuropa ist. Dann wird Veras Tochter Zoe entführt und die Russenmafia meldet sich bei ihr. Wie soll Vera weiterermitteln ohne ihre Tochter in Gefahr zu bringen? In Google-Kalender eintragen