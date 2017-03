hr2 23:00 bis 00:00 Sonstiges The Artist's Corner "Forresta" - Bass, Space & Time. Musik von und mit John Eckhardt Merken Der in Hörweite des Hamburger Hafens lebende John Eckhardt (* 1974) gehört zu den interessantesten Kontrabassisten in einem weiten Feld aktueller Musik nicht allein als Interpret von Werken anderer. Er entwickelt und realisiert auch ganz eigene Klangkonzepte. Überhaupt arbeitet der Schweden-Liebhaber und leidenschaftliche Fotograf an einer ganz eigenen Vision dessen, was Bass immer war und noch alles werden kann. Mit dem LP-Album Forresta präsentiert er eine ebenso vielseitige wie konsistente Musik für E-Bass und Live-Elektronik, in der ein geheimes Terrain zwischen Krautrock, Power-Ambient und Dubtechno erkundet wird, in der die Bass-Saiten pulsierende Tiefen wie spektrale Klangwelten freisetzen. In Google-Kalender eintragen