Sky Sport 2 22:00 bis 00:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld, Viertelfinale D Stereo 16:9 HDTV Merken Langweilig kann jeder - für reichlich Drama sind in dieser Pokalsaison die Frankfurter zuständig. Der Weg der Hessen ins Viertelfinale lautet wie folgt: 1. Runde - Sieg im Elfmeterschießen gegen Magdeburg. 2. Runde - Sieg im Elfmeterschießen gegen Ingolstadt. 3. Runde - Luká? Hrádecký pariert in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter und hält damit den 2:1-Sieg der Eintracht gegen Hannover fest. In der Runde der letzten acht ist nun Bielefeld in der Bankenmetropole zu Gast. "Die große Gefahr ist, dass man den Gegner zu leicht nehmen könnte", warnte Niko Kovac im Anschluss an die Auslosung. Ob seine Nerven im Viertelfinale endlich mal geschont werden? Kommentar: Marcus Lindeman. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

