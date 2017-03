Sky Sport HD (1) 22:00 bis 00:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal Hamburger SV - Borussia M'gladbach, Viertelfinale D Stereo 16:9 HDTV Merken Pokal läuft beim Hamburger SV: Die Hanseaten marschieren, anders als in der Liga, von Sieg zu Sieg und präsentieren sich als echtes Bollwerk. Auch beim 2:0-Heimsieg über den 1. FC Köln blieb der HSV ohne Gegentreffer. Ein Zustand, den die "Fohlen" aus Gladbach teilen. Auch die Elf vom Niederrhein musste in der bisherigen Pokalsaison den Ball noch nicht aus dem eigenen Netz holen. Beim Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth gelang Dieter Heckings Truppe ein souveräner 2:0-Erfolg. "Der Coach hat neues Feuer reingebracht. Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte VfL-Akteur Oscar Wendt. Für einen Traditionsklub endet jetzt jedoch der Weg. Wer übersteht das Duell der Gegentorlosen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie