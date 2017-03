ATV 2 22:00 bis 00:44 Horrorfilm Carrie USA, CDN 2002 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Detective John Mulchaey ist mit den Ermittlungen nach den Vorkommnissen auf einem Schulball betraut: Die sensible Carrie findet in ihrer Schule keinen Anschluß und ist permanenten Demütigungen ausgesetzt. Zuhause leidet sie unter der herrschsüchtigen Mutter. Als sie unverhofft zur Ballkönigin gekührt wird und ihre Mitschüler einen perfiden Plan aushecken, um sie vor allen bloß zu stellen, bekommen sie ihre bittere Rache zu spüren. Denn Carrie setzt sich mit ihren telekinetischen Kräften zur Wehr und löst dabei eine Katastrophe aus... . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Bettis (Carietta 'Carrie' White) Patricia Clarkson (Margaret White) Rena Sofer (Miss Desjarden) Kandyse McClure (Sue Snell) Emilie de Ravin (Chris Hargensen) Tobias Mehler (Tommy Ross) Jesse Cadotte (Billy Nolan) Originaltitel: Carrie Regie: David Carson Drehbuch: Bryan Fuller Kamera: Victor Goss Musik: Laura Karpman