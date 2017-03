ATV 22:25 bis 23:25 Reportage ATV Die Reportage Teufelsdroge Crystal Meth Teufelsdroge Crystal Meth A 2013 Stereo Merken Methamphetamin gilt heute unter Modenamen wie Crystal Meth, Meth, Crystal, Yaba, Crank oder Ice als preisgünstige Droge mit aufputschender Wirkung. Crystal gehört zu den am schnellsten zerstörenden Drogen überhaupt, die jedoch wachsenden Zuspruch von österreichischen Konsumenten erfährt. ATV Die Reportage hat Konsumenten, Polizei und Therapiezentren besucht, um einen Einblick in die Szene zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage