TV5 22:45 bis 23:00 Sonstiges Géopolitis CH États, citoyens et entreprises sont la cible de cyberattaques de plus en plus régulières et sophistiquées. Quotidiennement, des experts en sécurité informatique sont à pied d'oeuvre pour déjouer, voire riposter à des assauts d'ennemis souvent invisibles. Dans cette cyberdéfense aveugle, un maillon faible : les câbles sous-marins de fibre optique, ossature matérielle d'Internet. Moderation: Marcel Mione Gäste: Gäste: Solange Ghernaouti (experte en cybersécurité, université de Lausanne) Originaltitel: Géopolitis