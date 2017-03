ORF 3 22:00 bis 22:50 Dokumentation Der Prater - Eine wilde Geschichte Der Prater - Eine wilde Geschichte A 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Das Riesenrad zählt zu den markantesten Sehenswürdigkeiten Wiens. Drum herum entfaltet sich das bunte Treiben des Wiener Wurstelpraters, der ältesten Vergnügungsstätte Europas. Aber vorbei an Geisterbahn, Kasperltheater und Spiegelkabinett entführt die Liliputbahn dampfend in eine weitläufige, naturbelassene Wald- und Auenlandschaft, in die zahlreiche Sport- und Freizeitanlagen eingebettet sind. Wagt man sich weiter in die Wildnis vor, entdeckt man noch heute einen ungeahnten Artenreichtum. Das Leben pulsiert in den Praterauen. Die grüne Lunge Wiens steckt voller "tierischer" Überraschungen. Nach den erfolgreichen UNIVERSUM-Dokumentationen über die Wiener Donauinsel und den Wiener Zentralfriedhof zeigt diese Produktion das 6.000.000 m² große Areal des Wiener Praters als Naturparadies. Von der Trabrennbahn bis zum neuen Messegelände, vom Wiener Hafen bis zum Wurstelprater und von der Südosttangente bis zum Ernst-Happel-Fußballstadion, das 2008 Austragungsstätte der Fußball-Europameisterschaft sein wird. Eine Dokumentation von Manfred Corrine In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12