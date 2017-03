ProSieben 22:10 bis 22:40 Comedyserie 2 Broke Girls Gemixte Gefühle USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Caroline und Max sind ratlos: Ihre Gäste bestellen immer solche Cocktails, die sie nicht mixen können. Die beiden beschließen, eine Barkeeper-Schule zu besuchen. Max hat zum ersten Mal wirklich Spaß auf einer Schule, während sich Caroline eher schwer tut. Als Han an Windpocken erkrankt und Max damit ansteckt, muss sie auf die Prüfung verzichten. Kurzerhand versucht sie, per Funk Caroline für die Prüfung zu coachen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) French Stewart (Mr. Bronski) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Michael Glouberman Kamera: Chris La Fountaine