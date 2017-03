Servus TV 22:40 bis 23:35 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Hat Gott die Welt erschaffen? USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Entstand das Leben durch die Evolution? Oder hat Gott die Welt erschaffen? Hollywood-Schauspieler Morgan Freeman geht der Frage nach, wie sich das Leben in seiner Komplexität entwickeln konnte. Entstand die Vielfalt des Lebens wirklich nach dem Prinzip der spontanen Herausbildung? Mit Robotersimulationen vollzieht der Biochemiker John Long die Entwicklung des Rückgrats bis zum menschlichen Körper nach. Rätselhaft bleibt: Was löste diesen Prozess aus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole