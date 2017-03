Pro7 MAXX 22:00 bis 23:00 Mysteryserie Supernatural Herzschmerz USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sam und Dean unterbrechen ihre Suche nach Kevin, nachdem zwei brutale Morde in Minneapolis ihre Aufmerksamkeit gewinnen: In beiden Fällen wurde den Opfern das Herz aus der Brust gerissen. Sam und Dean finden heraus, dass beide Opfer zuvor Organe des kürzlich verstorbenen Football-Stars Brick Holmes erhielten. Purer Zufall? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Kyra Zagorsky (Randa Moreno) Liane Balaban (Amelia Richardson) Patty McCormack (Eleanor Holmes) Alan Ackles (Detective Pike) Brent Chapman (Paul Hayes) Originaltitel: Supernatural Regie: Jensen Ackles Drehbuch: Eugenie Ross-Leming, Brad Buckner Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 16