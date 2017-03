Sat.1 22:10 bis 23:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Der tote Taucher USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Beim Schnorcheln wird ein Mann durch einen Schuss aus einer Waffe getötet, die er am Meeresgrund gefunden hat. Bereits vor einigen Wochen wurde ein Mordopfer an den Strand gespült, das durch dieselbe Waffe umkam. Eine erste Spur führt zu Eddie Brooks, der als Strohmann Waffen für Kriminelle besorgt. Die Mordwaffe verkaufte er an das Mordopfer - einen gewissen Miko Moseley, der offenbar ein Trickbetrüger war und jemanden nachhaltig verärgert hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny 'Danno' Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Chi McBride (Lou Grover) Jorge Garcia (Jerry Ortega) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Joe Dante Drehbuch: Roberto Orci, Alex Kurtzman, Peter M. Lenkov, Leonard Freeman, Steven Lilien, Bryan Wynbrandt Musik: Keith Power, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12