Beate Uhse TV 22:25 bis 22:40 Erotikserie Visit-X-Taxi D 2016 Stereo 16:9 Merken Rechts ein Girl, links ein Girl - und in der Mitte ein Fahrgast auf dem heißen Stuhl. Im Visit-X-Taxi nehmen zwei schamlose Frauen ihren Mitreisenden in die Mangel: "Was ist meine Lieblingsstellung?", "Wie lange ist mein letzter Orgasmus her?" Für jede richtige Antwort lassen die Quizmasterinnen eines ihrer ohnehin wenigen Kleidungsstück fallen. Am Ziel angekommen, kann es sein, dass für den Fahrgast die erotische Reise erst richtig beginnt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Visit-X-Taxi Altersempfehlung: ab 18