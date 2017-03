SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2017 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Der King of Rock 'n' Roll ist zu Gast im "Sag die Wahrheit"-Studio. Da brennt die Luft! Aber erst, wenn klar ist, welcher der drei Kandidaten wirklich wie Elvis die Hüften schwingt. In Runde zwei geht es um Tee. Denn eine der drei Damen ist eine Tea-Tasterin. Sie erzählt von ihren Verkostungen und ihren Reisen rund um den Erdball, bei denen sie neue Teesorten entdeckt und erschmeckt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Ursula Cantieni, Kim Fisher, Pierre M. Krause, Mike Krüger Originaltitel: Sag die Wahrheit