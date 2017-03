RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Dokumentation First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern Aus Stunden werden Monate USA 2010 HDTV Merken Der panische Notruf einer Frau geht bei der Polizei ein: Vor ihrem Haus wurde ein Mann niedergeschossen. Als Ermittler und Rettungskräfte den Tatort erreichen, zeigt sich ihnen ein schreckliches Bild. Der schwerverletzte Mann liegt in einer riesigen Blutlache und stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Schnell identifizieren die Polizisten den Toten, es handelt sich um einen jungen Mann namens Darrell. Sein Nachbar sagt aus, dass er bereits einen Tag zuvor prophezeit hat, jemand wolle ihn umbringen. Als sich herausstellt, dass Darrell auch die Polizei über seine Todesangst informiert hat, stellt sich die Frage: Hätte der Mord möglicherweise verhindert werden können? Eine Frau bittet die Polizei darum, im Haus von ihrem Bruder nachzusehen, ob es diesem gut geht. Der junge Mann namens Virgil ist nicht erreichbar. Ihr schlimmster Verdacht bestätigt sich, als die Ermittler den Mann tot in seiner Wohnung auffinden. Er wurde offensichtlich auf brutale Art ermordet. Die Ermittler finden blutige Kleidung, die vom Täter stammen muss und haben damit eine erste Spur, die zu einem kaltblütigen Mörder führen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The First 48 Altersempfehlung: ab 16