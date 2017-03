RTL 22:15 bis 23:30 Magazin Extra - Das RTL Magazin Inkl. Extra Spezial: Maria und die Mafia in Deutschland. Eine Kronzeugin packt aus Extra Spezial: Maria und die Mafia in Deutschland. Eine Kronzeugin packt aus D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Recherchen führen das Investigativ-Team ins italienische Kalabrien. Von dort aus hat sich die 'Ndrangheta in mehr als 30 Länder ausgebreitet. Mit geschätzten 53 Milliarden Euro Jahresumsatz gilt die kalabrische Mafia seit den späten 1990er Jahren als mächtigste Mafia-Organisation Europas. Hier ist sie besonders in Deutschland aktiv, wo sie Geldwäsche über Immobilien betreibt. Wichtigste Einnahmequelle sind der Drogenhandel, Waffenhandel, Prostitution und die Müllentsorgung. Als die damals 17-jährige Maria Pasquale heiratet, gerät sie in einen Teufelskreis aus Gewalt, Kriminalität und Abhängigkeit. Maik Meuser: "Maria wurde selbst zur Prostitution gezwungen, war in Waffenhandel und Drogenschmuggel verwickelt. Der Staatsanwalt in Catanzaro, mit dem ich sprechen konnte, nennt sie deshalb eine wichtige Zeugin." Ihr Mann ist äußerst gewalttätig. Als sie ihn nach Jahren verlässt, versucht er sogar sie umzubringen. Die damals dreifache Mutter führt ein Leben auf der Flucht. Auf Druck der Polizei und um ihre Kinder aus der Mafia-Welt herauszuholen, beginnt Maria 2008 mit dem Staat zu kooperieren. 2010 sagt sie dann aus und bricht die Omertá, das Gesetz des Schweigens. Nach ihrer Aussage in einem großen Prozess in Italien wird Maria in den Zeugenschutz aufgenommen. Es folgen Jahre auf der Flucht an verschiedenen Orten Italiens. Im Frühjahr 2016 glaubt sie nicht mehr sicher zu sein und verlässt das Programm. Sie flieht nach Süddeutschland in die Nähe ihres Geburtsortes. Für die Mafia bleibt sie die "Pentita", die Verräterin: "Ich stehe sowieso auf der Liste. Wenn sie mich umbringen wollen, können sie das jederzeit tun. Aber ich will nicht mehr ständig weglaufen. Ich will Ruhe, vor allem für meine Kinder. Sie sollen endlich ankommen können", sagt Maria. Im Gegensatz zu anderen Ländern sei die Gefahr für italienische Kronzeugen hier in Deutschland allerdings begrenzt, wie Sigurd Jäger, Leiter des Dezernats für Organisierte Kriminalität beim LKA Stuttgart, erklärt: "Hier ist man als Kronzeuge relativ sicher, weil die Mafiosi hier in Deutschland keine Morde mehr haben wollen und keine Aufmerksamkeit. Sie wollen kein zweites Duisburg mehr." Vor zehn Jahren wurden dort sechs Menschen, die mit einem Clan aus dem kalabrischen San Luca in Kontakt standen, kaltblütig hingerichtet. In Deutschland ginge es der Mafia nun aber vor allem darum, im Verborgenen zu agieren und nicht aufzufallen. Sabine Vogt, Chefermittlerin für Organisierte Kriminalität beim BKA: "Wir haben lange gesagt, dass Deutschland Rückzugsort für die Mafia ist. Das heißt ein Ruheraum, wo man sich zurückzieht. Aber wir wissen auch, dass Deutschland mehr ist als das. Wir sind Aktionsraum. Wir bieten natürlich Möglichkeiten, Geschäfte abzuwickeln." Mit ihrem heutigen Ehemann, mit dem sie zwei weitere Kinder hat, hofft Maria jetzt auf einen Neuanfang in Deutschland. Allerdings holt die Vergangenheit sie selbst hier ein. Auch ihr Ex-Mann hat nach verbüßter Gefängnisstraffe eine neue Familie gegründet und Süddeutschland als seinen neuen Lebensmittelpunkt gewählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extra - Das RTL Magazin