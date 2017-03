RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Traumfrau gesucht D 2015 16:9 HDTV Merken Walther (56+) aus Berlin versucht sein Glück weiterhin in Sofia. Doch sein letztes Date in Bulgarien steht unter keinem guten Stern. Christian (34) aus Wuppertal zieht es nach Rostow am Don im Süden Russlands. Aber als Vermittlerin Ksenia Droben ihm die Profile seiner Dates präsentiert, bereut der Unternehmer, überhaupt hergereist zu sein. Und im rumänischen Bukarest wäscht Vermittlerin Antoinette Manager Andreas (43) aus Ludwigsburg gehörig den Kopf. Währenddessen will Elvis (32) aus Braunschweig in New York Amerikanerin Jaynie überraschen - doch die ist gar nicht in der Stadt. Ist Elvis umsonst in die USA gereist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumfrau gesucht