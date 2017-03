Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Western Australia mit Michaela May D Merken Gemeinsam mit der beliebten TV-Schauspielerin Michaela May nimmt Anixe Sie mit auf eine faszinierende Reise quer durch den größten Bundesstaat Australiens. Western Australia beeindruckt durch schier endlose, weiße Sandstrände, atemberaubende Küsten und durch den roten Sand des Outbacks. Michaela May beginnt ihre Expedition auf einer außergewöhnlichen Wanderroute entlang der westaustralischen Küste. Bei einer Zwischenstation führt ihre Tour hoch über die Wipfel von über 400 Jahre alten Bäumen. Die naturbelassenen Baumriesen stehen unter Naturschutz, den Besuchern ist der Zutritt nur mittels einer Brücke über den Baumkronen gewährt. Außerdem entdeckt Michaela May den längsten Pier der südlichen Hemisphäre, der an seinem Ende eine farbenprächtige Überraschung bereit hält. Kommen Sie mit auf eine spannende Spurensuche durch das Land der Aborigines! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ANIXE auf Reisen