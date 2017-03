SAT.1 Gold 22:10 bis 00:05 Krimi Der Bulle von Tölz: Der Zuchtbulle D 2005 20 40 60 80 100 Merken Als der langjährige Staatssekretär von Gluck im Beichtstuhl ermordet wird, stellt sich heraus, dass er eine Menge Feinde hatte, die ihm an den Kragen wollten. Benno hofft auf die Unterstützung des neuen Staatsanwalts Dr. Georg Lenz - doch weit gefehlt, der mischt sich sogleich in die Ermittlungen ein, was Benno sehr missfällt. Damit nicht genug: Resi bekommt von einem Pensionsgast Vitalitätspillen, die sie Benno heimlich ins Essen mischt - mit fatalen Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Michael Lerchenberg (Prälat Hinter) Udo Thomer (Antoni Pfeifer) Klaus Guth (Berthold von Gluck) Gregor Bloéb (Josef Schäffermayer) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Dinah Marte Golch Kamera: Thomas Schwan Musik: Uli Kümpfel Altersempfehlung: ab 12