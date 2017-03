MDR 22:05 bis 23:03 Talkshow Fakt ist! Aus Magdeburg Zerreißprobe "Kenia" - Schwarz-Rot-Grün im Spagat Zerreißprobe "Kenia" - Schwarz-Rot-Grün im Spagat D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein Jahr nach der Landtagswahl rumort es in Sachsen-Anhalt: Die Mehrheit der Bauern im Land ist unzufrieden mit der Arbeit des Landwirtschaftsressorts, das von einer grünen Ministerin geführt wird. Und auch in anderen Branchen regt sich Unmut. Vertreter der Wirtschaft betrachten das grüne Element in der Landesregierung offenbar als Bremse: In Sangerhausen etwa, wo eine Hamsterpopulation einen geplanten Industriepark zu stoppen droht oder in Schierke im Oberharz, wo plötzlich Naturschutzbelange einem bereits sicher geglaubten Tourismusprojekt im Wege stehen. Unruhe herrscht auch in Sachsen-Anhalts schwarz-rot-grünem Regierungsbündnis selbst. Aktuell tobt zwischen den Partnern ein Streit ums Abstimmungsverhalten im Bundesrat in der Frage sicherer Herkunftsstaaten. Steht das politische Experiment "Kenia" damit bereits auf der Kippe? In Sachsen-Anhalt schlossen sich vor einem Jahr erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik CDU, SPD und Grüne zu einem Regierungsbündnis zusammen, der sogenannten "Kenia-Koalition". Sie sollte eine Antwort sein auf den Erfolg der AfD; vor allem aber erschien sie vielen als ein Notbündnis aus rein rechnerischen Gründen. Denn nur mit dem grünen Juniorpartner waren der bisherigen schwarz-roten Koalition noch Mehrheiten möglich. Kriegt die Koalition die vielfältigen Probleme im Land in den Griff? Ist das schwarz-rot-grüne Koalitionsmodell langfristig tragfähig? Und wie wichtig ist es, dass dieses Bündnis nicht zerbricht? Bürgermoderator Stefan Bernschein spricht mit Vertretern der Bürgerinitiative "Pro Winterberg" aus Schierke und mit Sangerhausens Oberbürgermeister Ralf Poschmann (CDU) und schaut auf die Meinungen von Zuschauern und Internetnutzern, die sich wie immer an der Diskussion unter facebook.com/MDRSachsenAnhalt oder per E-Mail beteiligen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Heyde Gäste: Gäste: Claudia Dalbert (B'90/Die Grünen, Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt), Holger Stahlknecht (CDU, Innenminister), Armin Willingmann (SPD, Wirtschaftsminister), Olaf Feuerborn (Präsident Bauernverband Sachsen-Anhalt), Martin Machowecz (Journalist "Die Originaltitel: Fakt ist!