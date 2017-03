RTL Passion 22:20 bis 22:50 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Britta realisiert alarmiert, dass ihre Luxuswohnung wegen der Mopsfledermaus womöglich erst in vielen Jahren bezugsfertig ist. Um nicht bis zum Rentenalter mit dem Umzug warten zu müssen, fasst sie kurzerhand den Plan, das Vieh ein für alle Mal aus der Welt und damit von der Baustelle zu schaffen. Nach einer langen und unbequemen Nacht, gelangt Britta jedoch zu der festen Überzeugung, dass es gar kein bedrohtes Tier gibt. Zu Benedikts Entsetzen zeigt sie sich wild entschlossen, das Umweltamt zu benachrichtigen, um den Baustopp aufzuheben... Ute bietet Sina und Bambi die Patenschaft für ihr Kind an. Während Bambi sofort bejaht, überrascht Sina mit einem Nein. Bambi vermutet, dass Sina die Verantwortung für ein behindertes Kind nicht tragen will. Doch Sina befürchtet, mit einer Patenschaft Till zu verletzen, der von Ute nicht als Vater des Kindes anerkannt wird. Tatsächlich trifft Utes Frage an Bambi und Sina Till sehr. Doch schließlich siegt das Verantwortungsgefühl für sein noch ungeborenes Baby über seine verletzten Gefühle... Irene kann Robert nur schwer zu einem Fotoshooting motivieren, um endlich die Danksagungen für die Hochzeitsgeschenke und Glückwünsche verschicken zu können. Doch das Shooting entwickelt sich für Robert überraschend angenehm, als ihn die Leidenschaft übermannt, die die Kamera bildlich festhält. Amüsiert löschen Irene und Robert die Fotos, die nicht für die Öffentlichkeit geeignet sind. Dabei passiert ihnen ein Zahlendreher. Und während sie die Danksagung verschicken, ahnen sie nicht, dass es ein sehr intimes Foto ist, das an Familie und Freunde gesendet wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns