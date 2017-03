sixx 22:05 bis 22:45 Comedyserie Sex and the City Wo Rauch ist ... USA 2000 Wieder da Merken Carrie und ihre Freundinnen sind bei der Endausscheidung zum Kalender "Feuerwehrmänner des Jahres" zu Gast. Während Carrie den Lokalpolitiker Bill Kelley kennenlernt, ergattert Samantha ein prächtiges Exemplar namens Ricky. Ricky lädt sie sogar auf einen Abend in seine Wache ein, und Samantha folgt der Einladung begierig. Nach einem etwas müden Vorspiel verläuft der Abend sensationell und zu ihrer vollen Befriedigung - bis ein Alarm ausgelöst wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kim Cattrall (Samantha Jones) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) David Eigenberg (Steve Brady) John Slattery (Bill Kelley) Brad Beyer (Arthur) Sprecher: Irina von Bentheim (Carrie Bradshaw) Katarina Tomaschewsky (Samantha Jones) Gundi Eberhard (Charlotte York) Originaltitel: Sex and the City Regie: Susan Seidelman Drehbuch: Candace Bushnell, Darren Star, Michael Patrick King Musik: Douglas J. Cuomo Altersempfehlung: ab 12