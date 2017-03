kabel eins 22:50 bis 00:40 Actionfilm Hard to Kill USA 1990 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mason Storm, ein hoch dekorierter Polizist, kommt einem Komplott hochrangiger Politiker mit Verbrechern auf die Spur. Ein Killertrio wird losgeschickt - mit fatalen Folgen: Storms Frau kommt ums Leben, er selbst liegt sieben Jahre lang im Koma. Unter der liebevollen Pflege einer Krankenschwester beginnt er ein neues Leben. Er trainiert hart für sein einziges Ziel: die Mörder seiner Frau zu bestrafen. Seine Gegner aber bekleiden höchste Ämter und Posten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Mason Storm) Kelly LeBrock (Andy Stewart) William Sadler (Vernon Trent) Frederick Coffin (Kevin O'Malley) Bonnie Burroughs (Mrs. Storm) Andrew Bloch (Captain Dan Hulland) Branscombe Richmond (Max Quentero) Originaltitel: Hard to Kill Regie: Bruce Malmuth Drehbuch: Steven McKay Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: David Michael Frank Altersempfehlung: ab 18