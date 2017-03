Disney Channel 22:15 bis 22:40 Comedyserie Die Nanny Der Kinderstar USA 1994 Stereo HDTV Merken C.C. und Fran überreden Maxwell, den berühmten Kinderstar Jack Walker für sein neues Broadway-Stück zu engagieren. Der Junge wohnt für einige Tage im Hause Sheffield und entpuppt sich schnell als verzogener und arroganter Bengel. Nur Niles empfindet die Anwesenheit von Jack im wahrsten Sinne des Wortes als gewinnbringend, denn er bekommt von ihm reichliche Trinkgelder. Fran hingegen möchte den Jungen mit den unausstehlichen Star-Allüren unbedingt wieder loswerden und versucht ihn davon zu überzeugen, aus dem Showgeschäft auszusteigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Lee Shallat Drehbuch: Diane Wilk Kamera: Mikel Neiers Musik: Timothy Thompson