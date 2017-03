ZDF neo 23:35 bis 00:25 Krimiserie Silent Witness Folge: 161 Einer von uns GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Die drei Rechtsmediziner Nikki, Jack und Thomas sind mit ihrem kriminalistischen Gespür den Mördern auf der Spur. Sie finden jeden noch so kleinen, dabei oft entscheidenden Hinweis. Die verbrannte Leiche eines Polizisten wird vor einem Nachtclub gefunden. Dean Fallon, Sohn des Clubbesitzers Terry Fallon, wird mitten auf einer Party von der Polizei als Hauptverdächtiger abgeführt. Hat er mit dem Mord an dem jungen Polizisten zu tun? Der Kreis der Verdächtigen erweitert sich, als bekannt wird, dass der Tote eine Affäre mit der Frau seines Kollegen Carl Parry hatte. Dean fängt einen Streit mit seinem Freund Jason Simons an, weil er glaubt, dieser habe ihn verraten. Jasons Freundin Tess findet Drogen in der Garage ihres Vaters und bringt sie zu Jason. Doch Jack kommt Jason auf die Schliche und verfolgt ihn. Als Jack dem flüchtigen Jason hinterherläuft, werden beide niedergeschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilia Fox (Dr. Nikki Alexander) David Caves (Jack Hodgson) Richard Lintern (Dr. Thomas Chamberlain) Joanne Adams (Mrs. Carter) Liz Carr (Clarissa Mullery) Leon Ajikawo (Nunn) James Alexandrou (Carl Parry) Originaltitel: Silent Witness Regie: David Drury Drehbuch: Tom Butterworth, Chris Hurford Kamera: James Friend Musik: Sheridan Tongue