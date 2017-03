ARTE 22:05 bis 23:55 Thriller Pionier N, D, S, F, FIN 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Pionier" erzählt nach wahren Begebenheiten die Geschichte von Petter, einem leidenschaftlichen Taucher, der in den frühen 80er Jahren für die norwegische Regierung arbeitet. Auf dem Meeresgrund vor Norwegen sind riesige Öl- und Gasvorkommen entdeckt worden. Dem Land steht möglicherweise immenser Reichtum bevor. Aber nur, wenn man es schafft, die Bodenschätze abzubauen. Damit Menschen überhaupt in so einer extremen Tiefe überleben können, ist ein neuartiges Gasgemisch notwendig. Petter und sein Bruder Knut sind Teil eines kleinen Teams, das dieses neue Gasgemisch testen soll, um zu beweisen, dass es möglich ist, von Menschenhand eine Pipeline zum norwegischen Festland zu legen. Das Gas, welches das Atmen unter Wasser möglich macht, wurde von einer amerikanischen Firma entwickelt, das Rezept ist geheim. Schon bei Trockenübungen löst es bei den Norwegern starke Halluzinationen aus. Anfangs denkt sich Petter noch nichts dabei, bis Knut bei einem Tauchtest unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt. Die offizielle Version zu seinem Tod lautet Unfall, doch Petter kann das nicht glauben. Also stellt er selbst Ermittlungen an und stößt dabei schnell auf zahlreiche Ungereimtheiten - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aksel Hennie (Petter) Wes Bentley (Mike) Stephen Lang (Ferris) Ane Dahl Torp (Pia) Stephanie Sigman (Maria) Jørgen Langhelle (Leif) Eirik Stubø (Jeger) Originaltitel: Pionér Regie: Erik Skjoldbjærg Drehbuch: Nikolaj Frobenius, Hans Gunnarsson, Erik Skjoldbjærg, Cathinka Nicolaysen, Kathrine Valen Zeiner Kamera: Jallo Faber Musik: Air Altersempfehlung: ab 12