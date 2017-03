Zee.One 22:30 bis 00:55 Komödie Die Hochzeitsplaner IND 2010 20 40 60 80 100 Merken Bollywoods Antwort auf Die Hochzeitscrasher und Co. Ein rührendes Märchen um zwei erfolgreiche Wedding-Planner, die sich einfach nicht zusammenraufen können, und ihrer eigenen Hochzeit rasant im Wege stehen. Die selbstbewusste Studentin Shruti Kakkar träumt von der Eröffnung einer eigenen Agentur für Hochzeitsplanungen. Einen Namen für das Geschäft hat sie schon - es soll ""Shaadi Mubarak"" heißen. Sie möchte zu den großen Hochzeitsorganisatoren Indiens werden und gibt sich fünf Jahre Zeit, in der sie sich vollkommen auf das Geschäft konzentriert. Anfangs wird dies von Bittoo Sharma, einem Collegestudenten, belächelt. Doch als er von seinem Vater die Aufgabe erhält, Zuckerrohr anzubauen und die Familientradition weiterzuführen, steigt er prompt als Partner bei ""Shaadi Mubarak"" ein. Durch ihr Engagement ergattern sie sich immer mehr Aufträge, so dass sie schnell ausgebucht und sich früh einen Namen in Delhi machen. Alles ändert sich als Shruti und Bittoo miteinander schlafen und Shruti so ihre wichtigste Geschäftsregel bricht: ""Du darfst dich nie in jemanden verlieben, mit dem du zusammenarbeitest!"" Umso schlimmer für Shruti, die sich bereits in Bittoo verliebt hat. Sie geraten aneinander und Shruti schmeißt Bittoo aus dem Geschäft. Aus Trotz gründet Bitto seine eigene Agentur, die er ""Happy Wedding"" nennt. Leider können beide nicht an ihre vorherigen Erfolge anknüpfen und treiben sich in den Ruin. Nur ein Großauftrag kann die beiden noch retten und sie raffen sich widerwillig auf. Während der großen Hochzeitsplanung merken sie wie sehr sie sich vermissen. Bittoo zeigt Reue, doch wird Shruti sich gnädig zeigen, sodass beide am Ende ihre eigene Hochzeit planen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ranveer Singh (Bittoo Sharma) Anushka Sharma (Shruti Kakkar) Manu Rishi Chadha (Inspektor) Manish Chaudhary (Sidhwani) Manmeet Singh (Rajinder Singh) Shena Gamat (Chanda Narang) Kanksha (Preity) Originaltitel: Band Baaja Baaraat Regie: Chanda Narang Drehbuch: Habib Faisal Kamera: Aseem Mishra Musik: Salim-Sulaiman