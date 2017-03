Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Die Zeitreise USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Jake muss die Existenz der magischen Welt vor seinem Vater geheim halten und wird deshalb ständig zu Unrecht für alle möglichen Vorkommnisse bestraft. Er beschließt mit Hilfe einer Zauberuhr ins Jahr 1986 zurück zu reisen und seinem Vater einen Brief zu kommen zu lassen, in dem seine Mutter alles erklären wollte. Jakes Vater dreht durch und trennt sich von seiner zukünftigen Frau. Sollten Jake und Fu Dog es nicht schaffen, die beiden wieder zusammen zu bringen, würde das die Zukunft ändern und bedeuten, dass Jake nie existieren würde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Steve Loter, Christian Roman Drehbuch: Chris Parrish, Matt Negrete Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6