National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Terror im Paradies CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken 9. August 2007: Air Moorea-Flug Nummer 1121 nach Tahiti ist gerade mal zwei Minuten in der Luft, als die Maschine in den Sturzflug geht und in den Ozean stürzt. Alle 20 Personen an Bord kommen ums Leben. Als der Flugschreiber vom Meeresboden geborgen werden kann, liefert er einen entscheidenden Hinweis bei der Suche nach der Ursache des Unglücks. Die dort aufgezeichneten erschreckten Rufe der Piloten bringen die Ermittler auf die Spur einer ganz unerwarteten Erklärung für den Absturz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Christophe Henrotte